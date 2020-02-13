Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанских борцов с победой

Президент Ильхам Алиев поздравил членов национальной команды Азербайджана по греко-римской борьбе, завоевавшей на Чемпионате Европы 2 золотые и 4 бронзовые медали.

Как передает Report, поздравление по случаю грандиозного успеха президент Ильхам Алиев разместил на своей странице в Twitter.

В публикации главы государства говорится: "От души поздравляю наших спортсменов, тренеров и весь азербайджанский народ с грандиозной победой нашей сборной по греко-римской борьбе, впервые в истории завоевавшей 6 медалей на чемпионате Европы".

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе впервые в истории завоевала рекордное количество – 6 медалей на проходящем в столице Италии, Риме, чемпионате Европы.

Санан Сулейманов (77 кг) и Рафиг Гусейнов (82 кг), одолев всех соперников, стали чемпионами Европы. Эльданиз Азизли (55 кг), Мурад Базаров (60 кг), Ульви Ганизаде (72 кг) и Ислам Аббасов (87 кг) заняли третье место.

Таким образом, наша сборная, завоевавшая 2 золотые и 4 бронзовые медали, набрала 116 очков и заняла второе место в командном зачете.