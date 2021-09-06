Президент Ильхам Алиев наградил азербайджанских паралимпийцев

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об определении для параолимпийцев Азербайджанской Республики и их тренеров наград за самые высокие результаты на XVI летних Паралимпийских играх в Токио

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об определении для паралимпийцев Азербайджанской Республики и их тренеров наград за самые высокие результаты на XVI летних Паралимпийских играх в Токио.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за наивысшие результаты, достигнутые на XVI летних Паралимпийских играх в Токио, для паралимпийцев Азербайджанской Республики и их тренеров установлены награды:

- 200 000 (двести тысяч) манатов каждому спортсмену, занявшему первое место, 100 000 (сто тысяч) манатов его тренеру;

- 100 000 (сто тысяч) манатов каждому спортсмену, занявшему второе место, 50 000 (пятьдесят тысяч) манатов его тренеру;

- 50 000 (пятьдесят тысяч) манатов каждому спортсмену, занявшему третье место, 25 000 (двадцать пять тысяч) манатов его тренеру.