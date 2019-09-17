Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева наблюдали за церемонией открытия 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике в Баку

16 сентября в Баку на Национальной гимнастической арене состоялась торжественная церемония открытия 37-го чемпионата мира по художественной гимнастике.

Как сообщает Report, за церемонией открытия наблюдали Президент Азербайджанской Республики, президент Национального олимпийского комитета Ильхам Алиев, первая леди, президент Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиева и члены их семьи.

На церемонии открытия также присутствовала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

Вначале на церемонии были представлены государственные флаги стран-участниц.

Выступая на церемонии, министр молодежи и спорта Азербайджана Азад РАГИМОВ сказал:

- Уважаемый Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев.

Уважаемая президент Федерации гимнастики Азербайджана госпожа Мехрибан Алиева.

Уважаемый президент Международной федерации гимнастики господин Моринари Ватанабэ.

Сегодня в Азербайджане, известном на международной арене как прекрасный организатор спортивных мероприятий, проводится еще одно престижное спортивное соревнование. Спустя четырнадцать лет Азербайджан принимает 37-й чемпионат мира по художественной гимнастике.

Эта грандиозная арена, сданная в эксплуатацию в 2014 году, в целом служит наглядным примером внимания и заботы главы нашего государства Ильхама Алиева о спорте.

В Баку на высоком уровне проводятся кубки мира, чемпионаты Европы и мира по видам гимнастики. Вот уже два года подряд Федерация гимнастики Азербайджана удостаивается звания лучшей федерации мира. Неслучайно Международная федерация гимнастики доверила организацию этих престижных соревнований именно нашей стране.

Сегодняшние успехи в современной азербайджанской гимнастике связаны с именем Первого вице-президента нашей страны, президента Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан ханым Алиевой. Выражаем признательность всем членам местного организационного комитета, возглавляемого Мехрибан ханым, местным и зарубежным волонтерам.

Соревнования носят квалификационный характер на Олимпийские игры в Токио, борьбу за награды поведут более 300 спортсменов из 61 страны, что, безусловно, вселяет уверенность в том, что чемпионат мира пройдет в условиях напряженной борьбы, будет интересным и незабываемым. А спортсменкам желаю, воспользовавшись предоставленными возможностями, вести достойную борьбу и побеждать.

Благодарю за внимание.

Президент Международной федерации гимнастики Моринари ВАТАНАБЭ сказал:

- Как президент Международной федерации гимнастики, рад приветствовать вас здесь – в Баку на 37-м чемпионате мира по художественной гимнастике. С сегодняшнего дня гимнастки из различных стран мира в течение семи дней будут вести борьбу за лицензии на Олимпийские игры Токио 2020. Они также будут соревноваться во имя красоты. Уверен, что это – хорошая возможность для зрителей получить удовольствие от гармонии прекрасной музыки и великолепных выступлений по художественной гимнастике.

Выражаю признательность Федерации гимнастики Азербайджана, в особенности, президенту федерации Мехрибан ханым Алиевой, министру молодежи и спорта Азербайджанской Республики Азаду Рагимову, послу мероприятия по художественной гимнастике Яне Батыршиной, волонтерам и всем, кто внес вклад в прекрасную организацию чемпионата.

Дорогие гимнастки, уверен, что вы продемонстрируете миру красоту и совершенство художественной гимнастики.

Минутой молчания на церемонии была почтена память скончавшегося 13 сентября бывшего президента Международной федерации гимнастики Бруно Гранди, двадцать лет руководившего данной структурой.

Затем Азад Рагимов, Моринари Ватанабэ и посол чемпионата мира, неоднократная чемпионка мира, призер Олимпийских игр, российская гимнастка Яна Батыршина объявили чемпионат открытым.

Известная азербайджанская певица и композитор, заслуженная артистка Тунзаля Агаева исполнила а капелла государственный гимн Азербайджана.

Затем была дана клятва от имени судей, гимнасток и тренеров. Представительница Федерации гимнастики Египта Сара Гонейм дала торжественную клятву от имени судей, азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова – от имени гимнасток, а тренер сборной Мексики Каралина Рангел – от имени тренеров. Эти клятвы еще раз напомнили участницам и зрителям, что соблюдение принципов и идеалов здоровой конкуренции, справедливого судейства и справедливости в спорте является самым высоким приоритетом.

Звездный посол чемпионата мира, любимый в Азербайджане певец, заслуженный артист Мири Юсиф исполнил написанную специально для этих соревнований песню «Будь первым».

На церемонии было представлено шоу «Восточная сказка», поставленное по восточным мотивам. В шоу приняли участие около 200 гимнастов в различных видах гимнастики и их тренеры. Самой младшей гимнастке, вышедшей на сцену в этом шоу, девять лет.

После шоу знаменитый певец, народный артист Эмин Агаларов исполнил любимые зрителями хиты.

Таким образом, Азербайджан еще одной незабываемой церемонией открытия вписал свое имя в историю всемирных соревнований по гимнастике.

Отметим, что на чемпионате, где будут разыграны лицензии на летние Олимпийские игры Токио 2020, 300 гимнасток из 61 страны ведут борьбу за 9 комплектов медалей.

Азербайджан представлен на чемпионате мира, проходящем под девизом «Сказки воплотятся в жизнь», 9 гимнастками. В соревнованиях по индивидуальной программе выступят Зохра Агамирова, Вероника Гудис, Елизавета Лузан и Марьям Сафарова. А в групповых упражнениях в составе нашей команды примут участие Айшен Байрамова, Диана Ахмедбейли, Алия Пашаева, Зейнаб Гумбатова и Дарья Сорокина.

На чемпионате, который продлится до 22 сентября, лицензии на Олимпиаду в Токио получат первые 16 гимнасток в многоборье по индивидуальной программе (максимум 2 гимнастки от каждой страны). Что касается команд в групповых упражнениях, то по итогам прошлогоднего чемпионата мира Болгария, Россия и Италия уже обеспечили себе лицензии. Еще 5 лучших команд на чемпионате по очкам в многоборье получат путевку на Олимпиаду.