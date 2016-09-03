Президент Ильхам Алиев встретился с Забитом Самедовым - ВИДЕО

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с чемпионом мира по версии WBC Muaythai Забитом Самедовым, победившим на турнире профессионального кикбоксинга в Грозном, посвященном памяти первого президента Чеченской республики Российской Федерации Ахмеда Кадырова, и завоевавшим титул чемпиона мира.

Как сообщает Report, глава государства поздравил З.Самедова с победой.

З.Самедов написал о встрече на своей официальной странице в Facebook. Он отметил встречу с президентом как важное событие: "Наконец-то я удостоился чести встретиться с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Я патриот, отношусь с уважением к своему народу, президенту и его мудрой политике. В будущих боях я также будут защищать честь своего народа и своей страны".