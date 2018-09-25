Президент IJF посетил учебно-тренировочную базу сборных Азербайджана на Бакинском олимпийском стадионе

Баку. 25 sentyabr. REPORT.AZ/ Президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер (IJF) посетил учебно-тренировочную базу сборных Азербайджана на Бакинском олимпийском стадионе.

Как сообщает Report, руководитель верховной структуры дзюдо ознакомился со спортивным сооружением совместно с президентом Федерации дзюдо Азербайджана (ФДА) Ровнагом Абдуллаевым и вице-президентом Садыгом Садыговым. Во время посещения М.Визера проинформировали о том, что на учебно-тренировочной базе тренируются юниорская, молодежная и основная сборные Азербайджана.

Президент IJF высоко оценил проделанную работу и выразил признательность руководству ФДА за передачу в распоряжение дзюдоистов базы, отвечающей современным требованиям. Он выразил уверенность в том, что база внесет вклад в развитие дзюдо в Азербайджане.

Отметим, что учебно-тренировочная база была сдана в пользование в ноябре 2017 года.