Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева наблюдают за соревнованиями "Формула 1"

28 апреля в Баку стартовали основные соревнования Гран-при SOCAR Азербайджан, являющегося четвертым этапом чемпионата мира по Формуле-1. Вначале состоялись парад пилотов и церемония открытия.

Как передает Reportсо ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева наблюдают за основными соревнованиями Гран-при SOCAR Азербайджан, являющегося четвертым этапом чемпионата мира по Формуле-1.

Грандиозная церемония открытия Гран-при Азербайджана Формула 1, проведенная на столичной площади Азадлыг, запомнилась интересными моментами.

Во время парада и церемонии исполнения гимна пилотов сопровождали дети. Согласно новому решению, принятому в рамках совместной инициативы компании Формула-1 и Международной автомобильной федерации под названием «Будущие звезды», с прошлогоднего сезона во время парада и исполнения гимна пилотов сопровождают дети.

Сначала зрителям был представлен специально оформленный для нынешних соревнований кубок.

Церемония открытия началась с исполнения государственного гимна Азербайджанской Республики.

Государственный гимн прозвучал в новой аранжировке известного композитора Азада Велиева. Гимн исполнили заслуженные артисты Азербайджана Бейимханым Велиева и Нурлан Новрасли, соответственно в мугамном и классическом стилях. Их сопровождали заслуженные артисты Шахрияр Иманов - на таре, Кямран Керимов - на нагаре, Эмин Галиев - на виолончели и Хусамеддин Азизов - на бем-нагаре. Исполнители вышли на площадь в национальных и классических костюмах.

После исполнения государственного гимна стартовал финальный этап Гран-при Азербайджана Формула 1, состоящий из 51 круга.

В финальном этапе, согласно результатам проведенного днем ранее порядкового заезда десяти команд, в которые входят по два пилота, на стартовую линию на ближайшей дистанции вышли пилоты команды Mercedes Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас, команды Ferrari - Себастьян Феттель.