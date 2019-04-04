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Президент Международной шахматной федерации прибыл в Шемкир

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович прибыл в Шемкир. 

Как сообщает Report, цель визита 47-летнего российского функционера заключается в наблюдении за супертурниром "ShamkirChess 2019" памяти известного азербайджанского шахматиста, гроссмейстера Вугара Гашимова.

В рамках визита А.Дворкович встретился с главой ИВ Шемкирского района Алимпашой Мамедовым, вице-президентом Федерации шахмат Азербайджана и FIDE Махиром Мамедовым.  

Руководитель FIDE сделал первый ход на проходящей в рамках V тура соревнований встрече Магнуса Карлсена (Норвегия) и Шахрияра Мамедъярова (Азербайджан). 

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