Президент Международной шахматной федерации прибыл в Шемкир

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович прибыл в Шемкир.

Как сообщает Report, цель визита 47-летнего российского функционера заключается в наблюдении за супертурниром "ShamkirChess 2019" памяти известного азербайджанского шахматиста, гроссмейстера Вугара Гашимова.

В рамках визита А.Дворкович встретился с главой ИВ Шемкирского района Алимпашой Мамедовым, вице-президентом Федерации шахмат Азербайджана и FIDE Махиром Мамедовым.

Руководитель FIDE сделал первый ход на проходящей в рамках V тура соревнований встрече Магнуса Карлсена (Норвегия) и Шахрияра Мамедъярова (Азербайджан).