Президент ФИДЕ, подозреваемый в сотрудничестве с ИГИЛ, отстранен от должности

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов отстранен от должности.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявила ФИДЕ.

Решением правления организации, на эту должность назначен руководитель шахматной федерации Греции Георгис Макропулос.

Отметим, что министерство казначейства США применило санкции в отношении 4 человек и 6 компаний, посредничающих в покупке нефти от террористической группировки ИГИЛ, и оказывающих финансовую помощь режиму Башара Асада. Их имена включены в черный список. Среди них есть также имя главы Калмыкии, президента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова.