Президент ФИДЕ: Надеюсь, в России шахматы станут обязательным предметом в школе, как в Азербайджане

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В России сегодня проводится множество шахматных турниров, заметно вырос интерес к шахматам со стороны детей и молодежи.

Как сообщает Report, об этом в интервью российскому изданию "Известия" заявил президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов, комментируя вопрос введения шахмат в качестве обязательного предмета в школах.

"Очень активно работает Российская шахматная федерация во главе с Андреем Филатовым и ее попечительский совет. Проводится много турниров по всей России, и рост интереса со стороны наших детей и молодежи очень заметен. Особенно в регионах. Надеюсь, что в России шахматы станут обязательным предметом в школе, как это имеет место в Армении и Азербайджане", - заявил К.Илюмжинов.

По его словам, сегодня без формальных директив шахматы распространяются во многих школах в целом ряде регионов России.