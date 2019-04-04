Президент FIDE: Мы будем ждать результатов нововведения

"Ничья в шахматах - более логичный результат. В особенности потому, что играют гроссмейстеры более высокого уровня".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович, прибывший в Азербайджан для наблюдения за супертурниром "ShamkirChess 2019" памяти известного азербайджанского шахматиста, гроссмейстера Вугара Гашимова.

По словам руководителя федерации, в различных видах спорта пользуются системой тай-брейк: "Например, в футболе за победу дают 3 очка. В этом году организаторы турнира Ставангера решили при победе в классических шахматах предоставлять 3 очка. В случае ничьи, они сыграют "армагеддон", где за победу предоставят менее 3 очков. А это сподвигнет шахматистов на победу. Мы же будем ждать результатов этого нововведения".