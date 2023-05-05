Президент ФИДЕ: Баку вновь станет шахматной столицей мира

Спустя восемь лет Баку вновь станет шахматной столицей мира.

Спустя восемь лет Баку вновь станет шахматной столицей мира.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович на церемонии открытия Международного шахматного фестиваля "Baku Open 2023".

Он рассказал о важности Кубка мира по шахматам, который пройдет с 29 июля по 25 августа текущего года в Азербайджане: "Кубок мира - самый важный турнир в нашем двухлетнем календаре после матча за звание чемпиона мира. Этот турнир важнее других. Кубок мира - это очень серьезное соревнование. Шахматисты, занявшие на Кубке мира первые три места, получат право участвовать в турнире претендентов".

Аркадий Дворкович поблагодарил президента Азербайджана и местную шахматную федерацию за поддержку в проведении во второй раз Кубка мира в Азербайджане.