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Президент FIA отметил прогресс в восстановлении Шумахера

Президент FIA отметил прогресс в восстановлении Шумахера

Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Михаэль Шумахер делает успехи в восстановлении после полученной в 2013 году тяжелой травмы головы.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт.

"Я всегда осторожен в подобных заявлениях, но это правда, я смотрел гонку "Формулы-1" вместе с Михаэлем Шумахером у него дома в Швейцарии, - сказал Тодт, который был главой команды "Феррари" во время выступления за команду немецкого гонщика. - Михаэль в надежных руках, о нем хорошо заботятся. Он не сдается и продолжает сражаться" - отметил глава FIA.

Напомним, что в декабре 2013 года на горнолыжной трассе во Франции Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. Он проходит восстановительные процедуры с сентября 2014 года у себя дома в Швейцарии.

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