Президент Федерации плавания: Цель меморандума в поддержке судей, тренеров и спортсменов

Цель меморандума о стратегическом сотрудничестве по развитию плавания заключается в оказании научной поддержки судьям, тренерам и спортсменам.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Федерации плавания Азербайджана (ASF) Заур Алиев после церемонии подписания меморандума.

"Мы хотим развивать и научную сторону этого вида спорта. То есть оказывать научную поддержку нашим судьям, тренерам, спортсменам. Федерация стремится повысить массовость этого вида спорта в Азербайджане", - добавил он.

Отметим, что сегодня меморандум подписали президент Европейской федерации водных видов спорта Антонио Сильва, президент Федерации плавания Азербайджана Заур Алиев, ректор Азербайджанской академии спорта Фуад Гаджиев и ректор Азербайджанского медицинского университета Герай Герайбейли.