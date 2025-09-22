Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Президент Федерации плавания: Цель меморандума в поддержке судей, тренеров и спортсменов

    22 сентября, 2025
    13:55
    Президент Федерации плавания: Цель меморандума в поддержке судей, тренеров и спортсменов

    Цель меморандума о стратегическом сотрудничестве по развитию плавания заключается в оказании научной поддержки судьям, тренерам и спортсменам.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Федерации плавания Азербайджана (ASF) Заур Алиев после церемонии подписания меморандума.

    "Мы хотим развивать и научную сторону этого вида спорта. То есть оказывать научную поддержку нашим судьям, тренерам, спортсменам. Федерация стремится повысить массовость этого вида спорта в Азербайджане", - добавил он.

    Отметим, что сегодня меморандум подписали президент Европейской федерации водных видов спорта Антонио Сильва, президент Федерации плавания Азербайджана Заур Алиев, ректор Азербайджанской академии спорта Фуад Гаджиев и ректор Азербайджанского медицинского университета Герай Герайбейли.

