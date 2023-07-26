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Президент Федерации: Мы ожидали успеха после результата на чемпионате мира

Президент Федерации: Мы ожидали успеха после результата на чемпионате мира "Мы ожидали успеха после результата на чемпионате мира по кудо, прошедшем в Японии в мае".
Индивидуальные
26 июля 2023 г. 15:01
Президент Федерации: Мы ожидали успеха после результата на чемпионате мира

"Мы ожидали успеха после результата на чемпионате мира по кудо, прошедшем в Японии в мае".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской федерации Сёриндзи-рю-кенкокан карате-до и Косики карате Рафаэль Бунятов во время церемонии встречи в Международном аэропорту Гейдар Алиев спортсменов, завоевавших 5 золотых и 1 серебряную медали на международном турнире, организованном в Японии.

Глава федерации отметил успешное выступление в ката Севиндж Мовсумзаде среди девушек в возрасте 18-19 лет (50 кг) и Назима Мовсумзаде среди ветеранов в возрастной категории +40 лет, завоевавших золото, а также Кенана Исмаилзаде (60 кг) среди юношей 16-17 лет, взявшего серебро.

Р.Бунятов подчеркнул, что сейчас они уже думают о подготовке к предстоящим турнирам: "Ставим цель быть первыми во всех соревнованиях, в которых участвуем".

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Версия на азербайджанском языке Federasiya prezidenti: “Dünya çempionatındakı nəticədən sonra bu uğuru gözləyirdik”

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