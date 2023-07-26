Президент Федерации: Мы ожидали успеха после результата на чемпионате мира

"Мы ожидали успеха после результата на чемпионате мира по кудо, прошедшем в Японии в мае".

"Мы ожидали успеха после результата на чемпионате мира по кудо, прошедшем в Японии в мае".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской федерации Сёриндзи-рю-кенкокан карате-до и Косики карате Рафаэль Бунятов во время церемонии встречи в Международном аэропорту Гейдар Алиев спортсменов, завоевавших 5 золотых и 1 серебряную медали на международном турнире, организованном в Японии.

Глава федерации отметил успешное выступление в ката Севиндж Мовсумзаде среди девушек в возрасте 18-19 лет (50 кг) и Назима Мовсумзаде среди ветеранов в возрастной категории +40 лет, завоевавших золото, а также Кенана Исмаилзаде (60 кг) среди юношей 16-17 лет, взявшего серебро.

Р.Бунятов подчеркнул, что сейчас они уже думают о подготовке к предстоящим турнирам: "Ставим цель быть первыми во всех соревнованиях, в которых участвуем".