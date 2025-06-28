Президент Федерации карате: Цель семинара - единство, солидарность и призыв к молодежи

Семинар по контактным стилям карате в Баку направлен на укрепление солидарности, единства и служит призывом к молодежи.

Семинар по контактным стилям карате в Баку направлен на укрепление солидарности, единства и служит призывом к молодежи.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил президент Федерации карате Азербайджана Ульви Гулиев.

Он отметил, что семинар охватывает три стиля: кёкусинкай, косики-карате (кудо) и ашихара.

"Основная цель мероприятия, проходящего с участием тренеров, инструкторов, а также юных и молодых спортсменов, не только в пропаганде здорового образа жизни, но и в демонстрации новых техник и обучении дисциплинам", - сказал Гулиев.

По его словам, подобные инициативы важны для патриотического воспитания и гармоничного развития молодежи.

"Карате помогает воспитывать сильных, здоровых и патриотичных граждан. От имени Федерации карате и участников семинара выражаю благодарность министру молодежи и спорта Фариду Гаибову за участие - это сильный посыл для молодежи", - заявил президент Федерации.