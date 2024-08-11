Президент Федерации борьбы Азербайджана поздравил бронзового призера Олимпиады

Министр экономики, президент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров поздравил борца вольного стиля Георгия Мешвилдишвили, завоевавшего очередную бронзовую медаль Азербайджана на XXXIII летних Олимпийских играх, проходящих в Париже.
Как передает Report, об этом руководитель федерации написал на своей странице в соцсети Х.
"Мы завоевали вторую медаль по борьбе на Олимпийских играх. Наш борец вольного стиля Георгий Мешвилдишвили (125 кг) проявил большое упорство и завоевал бронзовую медаль на парижской Олимпиаде 2024 года. Поздравляем нашего спортсмена, его родителей и наших тренеров", - говорится в публикации.
Напомним, что 10 августа азербайджанский борец вольного стиля Георгий Мешвилдишвили выиграл бронзовую медаль Олимпиады Париж-2024.