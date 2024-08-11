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Президент Федерации борьбы Азербайджана поздравил бронзового призера Олимпиады

Президент Федерации борьбы Азербайджана поздравил бронзового призера Олимпиады Министр экономики, президент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров поздравил борца вольного стиля Магомедхана Магомедова, завоевавшего бронзовую медаль сборной на XXXIII летних Олимпийских играх, проходящих в Париже.
Индивидуальные
11 августа 2024 г. 17:59
Президент Федерации борьбы Азербайджана поздравил бронзового призера Олимпиады

Министр экономики, президент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров поздравил борца вольного стиля Магомедхана Магомедова, завоевавшего бронзовую медаль сборной на XXXIII летних Олимпийских играх, проходящих в Париже.

Как передает Report, об этом руководитель федерации написал на своей странице в соцсети Х.

"Мы завоевали нашу третью и последнюю медаль по борьбе на Олимпийских играх. Борец вольного стиля Магомедхан Магомедов (97 кг) проявил большое упорство и завоевал бронзовую медаль на Париж-2024. Поздравляем нашего спортсмена, его родителей и наших тренеров", - говорится в публикации.

Напомним, что азербайджанский борец вольного стиля Магомедхан Магомедов завоевал бронзовую медаль в последний день XXXIII Летних Олимпийских игр в Париже.

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Версия на азербайджанском языке AGF prezidenti Olimpiya Oyunlarının bürünc mükafatçısını təbrik edib

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