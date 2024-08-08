Президент Федерации борьбы Азербайджана поздравил бронзового призера Олимпиады

Министр экономики, президент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров поздравил Хасрата Джафарова, завоевавшего первую медаль Азербайджана по греко-римской борьбе на XXXIII летних Олимпийских играх, проходящих в Париже.

Министр экономики, президент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров поздравил Хасрата Джафарова, завоевавшего первую медаль Азербайджана по греко-римской борьбе на XXXIII летних Олимпийских играх, проходящих в Париже.

Как передает Report , об этом руководитель федерации написал на своей странице в соцсети Х.

"Сегодня мы завоевали первую медаль по борьбе на Олимпийских играх. Наш борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров (67 кг) проявил большое упорство и завоевал бронзовую медаль на парижской Олимпиаде 2024 года. Поздравляем нашего спортсмена, его родителей и наших тренеров. Желаем, чтобы и другие наши борцы подарили нам радость победы", - говорится в сообщении.

Напомним, что 8 августа азербайджанский борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров завоевал бронзовую медаль на парижской Олимпиаде, одолев Амантура Исмаилова из Кыргызстана.