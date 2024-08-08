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Президент Федерации борьбы Азербайджана поздравил бронзового призера Олимпиады

Президент Федерации борьбы Азербайджана поздравил бронзового призера Олимпиады Министр экономики, президент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров поздравил Хасрата Джафарова, завоевавшего первую медаль Азербайджана по греко-римской борьбе на XXXIII летних Олимпийских играх, проходящих в Париже.
Индивидуальные
8 августа 2024 г. 23:27
Президент Федерации борьбы Азербайджана поздравил бронзового призера Олимпиады

Министр экономики, президент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров поздравил Хасрата Джафарова, завоевавшего первую медаль Азербайджана по греко-римской борьбе на XXXIII летних Олимпийских играх, проходящих в Париже.

Как передает Report, об этом руководитель федерации написал на своей странице в соцсети Х.

"Сегодня мы завоевали первую медаль по борьбе на Олимпийских играх. Наш борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров (67 кг) проявил большое упорство и завоевал бронзовую медаль на парижской Олимпиаде 2024 года. Поздравляем нашего спортсмена, его родителей и наших тренеров. Желаем, чтобы и другие наши борцы подарили нам радость победы", - говорится в сообщении.

Напомним, что 8 августа азербайджанский борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров завоевал бронзовую медаль на парижской Олимпиаде, одолев Амантура Исмаилова из Кыргызстана.

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