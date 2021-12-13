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Президент Европейского шахматного союза приедет в Баку

Президент Европейского шахматного союза приедет в Баку Президент Европейского шахматного союза Зураб Азмайпарашвили прибудет в Баку 17 декабря.
Индивидуальные
13 декабря 2021 г. 11:47
Президент Европейского шахматного союза приедет в Баку

Президент Европейского шахматного союза Зураб Азмайпарашвили прибудет в Баку 17 декабря.

Как сообщает Report, Зураб Азмайпарашвили приглашен в качестве почетного гостя для участия в мемориале памяти известного азербайджанского шахматиста Вугара Гашимова.

В супер-турнире за первенство будут бороться азербайджанские шахматисты Шахрияр Мамедъяров, Рауф Мамедов и Вугар Асадли. Наряду с азербайджанскими шахматистами, в турнире примут участие Фабиано Каруана (США), Сергей Карякин (Россия), Ричард Раппорт (Венгрия), Вишванатан Ананд (Индия) и Давид Навара (Чехия).

Турнир организован Шахматным фондом Вугара Гашимова при поддержке Министерства молодежи и спорта, Шахматной федерации Азербайджана при спонсорской поддержке SOCAR.

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Версия на английском языке European Chess Union President to visit Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Avropa Şahmat İttifaqının prezidenti Bakıya gəlir

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