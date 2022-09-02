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Президент Европейского олимпийского комитета посетит Баку

Президент Европейского олимпийского комитета посетит Баку Президент Европейского олимпийского комитета (ЕОК) Спирос Капралос посетит Баку.
Индивидуальные
2 сентября 2022 г. 14:00
Президент Европейского олимпийского комитета посетит Баку

Президент Европейского олимпийского комитета (ЕОК) Спирос Капралос посетит Баку.

Об этом Report сообщил вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Чингиз Гусейнзаде.

По его словам, греческий функционер примет участие в мероприятии по случаю 30-летнего юбилея НОК. Ч.Гусейнзаде отметил, что визит президента ЕОК в Азербайджан реален, чего нельзя сказать о президенте Международного олимпийского комитета Томасе Бахе: "Ничего не могу сказать про Баха, его приезд весьма неясен. Однако с Капралосом я беседовал, он обязательно будет участвовать в юбилейном мероприятии".

Отметим, что юбилейное мероприятие НОК запланировано на 10-12 ноября.

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Версия на английском языке President of European Olympic Committee to visit Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti Bakıya gələcək

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