Турнир по борьбе лицензионного характера к Летним олимпийским играм "Токио 2020" могут провести в Баку

Квалификационный турнир Европы или мира по борьбе лицензионного характера к Летним олимпийским играм в Токио в 2020 году могут провести в Баку.

Как сообщает Report, в связи с этим президент Европейского объединения борьбы Цено Ценов прибыл в Азербайджан.

Ценов, который также является представителем Всемирного объединения борьбы, с целью проведения соревнований встретился с представителями Федерации борьбы Азербайджана. Он осмотрел предложенные для турнира залы для спортивных соревнований и отели.

Окончательное решение будет принято 7 апреля на генассамблее структуры в столице Румынии, Бухаресте.

Отметим, что визит Цено Ценова в Баку завершится завтра.