Президент ЕОК: Азербайджан показал, как должны проводиться Европейские игры

Азербайджан показал, как должны проводиться Европейские игры.

Азербайджан показал, как должны проводиться Европейские игры.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам находящийся с визитом в Баку президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Спирос Капралос.

Он отметил, что история этого соревнования началась именно в Баку: "Именно здесь загорелся огонь Европейских игр. Мы всегда чувствуем поддержку наших азербайджанских братьев".

По словам главы ЕОК, Азербайджан и в будущем может выдвигать свою кандидатуру на организацию этого соревнования: "В стране для этого есть очень сильная инфраструктура. Помню первые Европейские игры в Баку, все - арена, болельщики были великолепны. Азербайджан по-прежнему демонстрирует самый высокий уровень организации турниров мирового уровня. На прошлой неделе здесь завершился чемпионат мира по тхэквондо, на который приехал президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Все это показывает, что Азербайджан может справиться с организацией любых соревнований".

Он сказал, что страна, которая примет IV Европейские игры, еще не определена: "Этот вопрос продолжает оставаться на повестке дня".

Президент Европейских олимпийских комитетов подчеркнул, что Азербайджан будет представлен на III Европейских играх сильной командой: "Я знаю, что спортсмены будут бороться за высокие награды”.

Комментируя вручение награды "fair-play" Федерации бадминтона Азербайджана, Капралос назвал это большим достижением: "Поздравляю Федерацию бадминтона Азербайджана с этим успехом. Я верю, что они продолжат в том же духе".