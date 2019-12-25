Президент Азербайджана: “Наши спортсмены завоевали на международных спортивных соревнованиях 775 медалей”

“Наши спортсмены завоевали на международных спортивных соревнованиях 775 медалей, в том числе 271 золотую”.

Как передает “Report”, об этом, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на церемонии, посвященной спортивным итогам 2019 года.

“В конце каждого года мы подводим итоги спортивных достижений, награждаем спортсменов, спортивных специалистов, ветеранов. Не является исключением и нынешний год. Мы вновь встречаемся в конце года, в то же время говорим о планах на будущее, делимся мнениями, и, таким образом, развитие спорта в Азербайджане приобретает устойчивый характер”.

Президент отметил, что, сегодня Азербайджан известен в мире как спортивная страна.

“Наши спортивные результаты, успехи, победы, а также поддержка, оказываемая государством спорту, реализация государственных программ, конечно, высоко оцениваются и международными спортивными структурами. Неслучайно Международный олимпийский комитет, Европейский олимпийский комитет, международные федерации очень высоко оценивают нашу деятельность.

Главное - в Азербайджане обеспечивается массовость спорта, резко растет число молодежи, желающей заниматься спортом. Мы видим, наблюдаем это. Мы должны быть признательны за это нашим выдающимся спортсменам. Вообще, считаю, что работа, проводимая в области спорта, вдохновляет и молодежь. Нас радует, что азербайджанская молодежь проявляет большой интерес к спорту.

Конечно, успехи наших выдающихся спортсменов поднимают нашу спортивную славу на еще большую высоту. С этой точки зрения нынешний год также стал знаменательным. Наши спортсмены завоевали на международных спортивных соревнованиях 775 медалей, в том числе 271 золотую. Это позволяет говорить о том, что наши спортсмены достойно представляли страну на международных соревнованиях, в их честь неоднократно звучал государственный гимн Азербайджана, был поднят наш флаг”.