Президент: Азербайджан готов принять многочисленных спортсменов Исламиады

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***12:25

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента Спортивной федерации исламской солидарности принца Абдуллу бин Мосаада бин Абдулазиза.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.

Принц Абдулла бин Мосаад бин Абдулазиз Аль Сауд, выразив уверенность в успешном проведении в Азербайджане IV Игр исламской солидарности, подчеркнул значение участия в этом крупном спортивном мероприятии более 3000 спортсменов.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил президента Спортивной федерации исламской солидарности, принца Абдуллу бин Мосаада бин Абдулазиза Аль Сауда за поддержку, оказанную в связи с IV Играми исламской солидарности. Глава государства с удовлетворением отметил, что проделана вся подготовительная работа, связанная с IV Играми исламской солидарности, что Азербайджан готов принять многочисленных спортсменов из братских стран.

Принц Абдулла бин Мосаад бин Абдулазиз Аль Сауд с удовлетворением подчеркнул увеличение в последнее время числа туристов, приезжающих в Азербайджан из Саудовской Аравии, и констатировал, что наша страна располагает всеми необходимыми возможностями для развития туризма.

Президент Ильхам Алиев отметил, что число туристов, приезжающих из Саудовской Аравии в Азербайджан возросло в несколько раз, и сказал, что это вносит вклад в укрепление связей между нашими странами.

Принц Абдулла бин Мосаад бин Абдулазиз Аль Сауд подчеркнул, что отношения с Азербайджаном представляют важное значение для его страны, и сказал, что при каждом его визите в Азербайджан руководство Саудовской Аравии отмечает, что Азербайджан является очень важной страной, и дает ему поручение по дальнейшему развитию связей с нашей республикой.