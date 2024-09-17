Президент AMINA: Наши спортсмены столкнулись с предвзятостью судей на V Всемирных играх кочевников

На V Всемирных играх кочевников по отношению к азербайджанским спортсменам была допущена несправедливость со стороны судей.

На V Всемирных играх кочевников по отношению к азербайджанским спортсменам была допущена несправедливость со стороны судей.

Об этом в интервью Report сказал президент Ассоциации национальных видов спорта (AMINA) Казым Гурбанов.

По его словам, с подобной ситуацией столкнулись и представители других стран: "Согласно положению, в каждой весовой категории страна могла быть представлена одним участником. Однако казахские спортсмены пренебрегли правилами и выступали по двое. Мы сообщили об этом Оргкомитету, но нас не стали слушать. Имеются видеоматериалы, где видно, как наших спортсменов засуживали даже в момент победы".

Гурбанов подчеркнул, что именно из-за предвзятости судейства некоторые ведущие спортсмены Азербайджана не смогли войти в число призеров: "Два года назад на Всемирных играх кочевников мы завоевали 21 награду - 5 золотых, 8 серебряных и 8 бронзовых медалей. Сейчас же из-за несправедливости судей результат оказался скромнее".

Несмотря на спорные моменты с судейством, церемония открытия турнира в Астане, по словам Гурбанова, была великолепной: "Представление стран было организовано очень красиво. Хотелось бы особо отметить уважение и внимание к Азербайджану - наши представители шли под азербайджанскую музыку".