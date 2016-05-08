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    ​Президент ACO про Гран-при Азербайджана: "Жаль, что календари совпадают"

    30 лет назад пилотам разрешалось выступать и в Формуле-1, и в спорткарах

    Баку. 8 Май. REPORT.AZ/ 20 лет назад, 30 лет назад пилотам разрешалось выступать и в Формуле-1, и в спорткарах. Для автоспорта это было очень круто. Жаль, что календари совпадают.

    По сообщениям Report, об этом заявил президент ACO (Западный автомобильный клуб) Пьер Фильон.

    «Жаль, конечно. Но не Ле-Ману. Жалеть должны гонщики Формулы-1. 20 лет назад, 30 лет назад пилотам разрешалось выступать и в Формуле-1, и в спорткарах. Для автоспорта это было очень круто. Жаль, что календари совпадают, но проблем Ле-Ману это не доставит. У нас будет хорошая гонка, много болельщиков», - заявил он.

    Пьер Фильон убежден, что в следующем году они найдут решение, чтобы не допустить совпадения календарей.

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