Презентованы маскот и медали чемпионата мира в Баку

Презентованы лого, маскот и медали чемпионата мира по парадзюдо, который пройдет в ноябре в Баку.

Презентованы лого, маскот и медали чемпионата мира по парадзюдо, который пройдет в ноябре в Баку.

Как сообщает Report, церемония открытия чемпионата состоится 8 ноября – День победы, ввиду с чем на лого чемпионата использованы цвета хары-бюльбюля.

На лицевой стороне медалей в форме восьмиконечной звезды выгравированы название страны-хозяйки и изображения дзюдоистов.

Маскот чемпионата мира называется "Непобедимый". Маскот напоминает огненного юношу, символизирующего боевой дух азербайджанских спортсменов.