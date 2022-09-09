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Презентованы маскот и медали чемпионата мира в Баку

Презентованы маскот и медали чемпионата мира в Баку Презентованы лого, маскот и медали чемпионата мира по парадзюдо, который пройдет в ноябре в Баку.
Индивидуальные
9 сентября 2022 г. 12:12
Презентованы маскот и медали чемпионата мира в Баку

Презентованы лого, маскот и медали чемпионата мира по парадзюдо, который пройдет в ноябре в Баку.

Как сообщает Report, церемония открытия чемпионата состоится 8 ноября – День победы, ввиду с чем на лого чемпионата использованы цвета хары-бюльбюля.

На лицевой стороне медалей в форме восьмиконечной звезды выгравированы название страны-хозяйки и изображения дзюдоистов.

Маскот чемпионата мира называется "Непобедимый". Маскот напоминает огненного юношу, символизирующего боевой дух азербайджанских спортсменов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda keçiriləcək dünya çempionatının maskot və medalları təqdim olunub

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