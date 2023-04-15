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Пресс-секретарь Федерации: Произошедший инцидент показал, что армяне все еще не хотят мира

Пресс-секретарь Федерации: Произошедший инцидент показал, что армяне все еще не хотят мира "Произошедший инцидент показал, что армяне все еще не хотят мира. Они питают ненависть к Азербайджану".
Индивидуальные
15 апреля 2023 г. 23:55
Пресс-секретарь Федерации: Произошедший инцидент показал, что армяне все еще не хотят мира

"Произошедший инцидент показал, что армяне все еще не хотят мира. Они питают ненависть к Азербайджану".

Как передает Report, об этом заявил глава пресс-службы Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Кянан Масталиев.

Пресс-секретарь отметил, что после сожжения флага было принято решение покинуть страну.

"Хотя власти Армении, Европейская и Международная федерация тяжелой атлетики просили нас остаться и продолжить участие в соревнованиях", - сказал он.

К.Масталиев подчеркнул, что провокация была совершена умышленно.

"В момент инцидента в интернете произошел сбой. В прямом эфире эпизод сожжения флага не был показан. Мы увидели это в социальных сетях вскоре после инцидента", - сказал глава пресс-службы.

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Версия на азербайджанском языке Federasiya rəsmisi: “Bu hadisə onu göstərir ki, ermənilər sülh istəmirlər, hələ də Azərbaycana qarşı nifrətləri var”

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