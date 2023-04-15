Пресс-секретарь Федерации: Произошедший инцидент показал, что армяне все еще не хотят мира

"Произошедший инцидент показал, что армяне все еще не хотят мира. Они питают ненависть к Азербайджану".
Как передает Report, об этом заявил глава пресс-службы Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Кянан Масталиев.
Пресс-секретарь отметил, что после сожжения флага было принято решение покинуть страну.
"Хотя власти Армении, Европейская и Международная федерация тяжелой атлетики просили нас остаться и продолжить участие в соревнованиях", - сказал он.
К.Масталиев подчеркнул, что провокация была совершена умышленно.
"В момент инцидента в интернете произошел сбой. В прямом эфире эпизод сожжения флага не был показан. Мы увидели это в социальных сетях вскоре после инцидента", - сказал глава пресс-службы.