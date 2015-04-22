Чемпионат мира по боксу в 2017 году может пройти в Грозном или Махачкале

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Предстоящий в 2017 году чемпионат мира по боксу может пройти в Грозном или Махачкале. Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер российской сборной Александр Лебзяк.

"Мы считаем, что чемпионат мира должен пройти в Махачкале, Грозном, в общем, на Северном Кавказе. Эти регионы известны боевыми традициями. Хочу отметить, что Москва или Санкт-Петербург также подходят для проведения чемпионата. Однако эти города устали от многочисленных турниров", - сказали А.Лебзяк.

Несколько дней назад министр молодежи и спорта России Виталий Мутко заявил о возможности проведения в его стране чемпионата мира по боксу 2017 года.