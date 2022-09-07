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Представляющий Украину каратист-азербайджанец: Моя дебютная борьба в Баку завершилась успешно

Представляющий Украину каратист-азербайджанец: Моя дебютная борьба в Баку завершилась успешно "Радует, что в весовой категории свыше 84 кг двое азербайджанцев считаются сильнейшими".
Индивидуальные
7 сентября 2022 г. 14:41
Представляющий Украину каратист-азербайджанец: Моя дебютная борьба в Баку завершилась успешно

"Радует, что в весовой категории свыше 84 кг двое азербайджанцев считаются сильнейшими".

Об этом в интервью Report заявил член сборной Украины по карате Ризван Талыбов.

Четырехкратный призер чемпионата Европы, азербайджанец по национальности Талыбов завоевал бронзовую медаль на прошедшем в Баку 2-4 сентября турнире Премьер-лиги.

Спортсмен сказал, что очень рад первой завоеванной на родине медали: "Я знал, что получу поддержку в Баку. Так и случилось. Мои близкие пришли меня поддержать. Я впервые боролся в Баку. Рад, что моя дебютная борьба завершилась успешно".

24-летний спортсмен сказал, что самый тяжелый бой провел против представителя Грузии: "Я выиграл бронзовую медаль, победив турецкого спортсмена. А самый сложный бой был против Гогиты Арканиа".

Талыбов также отметил, что в самой тяжелой весовой категории Асиман Гурбанлы и он считаются одними из сильнейших: "Радует, что в этом весе двое азербайджанцев считаются сильнейшими. А на соревнованиях в Баку на пьедестал почета поднялись трое азербайджанцев. Асиман выиграл золото, а я и Мурад - бронзу".

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Версия на азербайджанском языке Ukraynanı təmsil edən azərbaycanlı karateçi: "Bakıda xeyli dəstək gördüm"

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