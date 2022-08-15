Представляющая Великобританию азербайджанская гимнастка во второй раз стала чемпионкой Европы

Представляющая Великобританию азербайджанская гимнастка Джесика Гадирова впервые стала чемпионкой Европы.

Представляющая Великобританию азербайджанская гимнастка Джесика Гадирова впервые стала чемпионкой Европы.

Как сообщает Report, 17-летняя гимнастка показала самый лучший результат в вольных упражнениях на мате на чемпионе Европы в Мюнхене (Германия).

Она завоевала золотую медаль с результатом 14.000. Серебряным и бронзовым призерами стали итальянки Мартина Мадджио и Анджела Андреоли. Сестра-близнец Джесики Дженифер Гадирова заняла 15 место с результатом 13.466.

Сестры-близнецы на этом чемпионе Европы в составе сборной Британии завоевали серебряные медали в командном зачете.

В прошлом году Джесика Гадирова завоевала золото в вольных упражнениях на мате на чемпионате Европы в швейцарском Базеле.