Представляющая Великобританию азербайджанская гимнастка во второй раз стала чемпионкой Европы

Представляющая Великобританию азербайджанская гимнастка Джесика Гадирова впервые стала чемпионкой Европы.
Как сообщает Report, 17-летняя гимнастка показала самый лучший результат в вольных упражнениях на мате на чемпионе Европы в Мюнхене (Германия).
Она завоевала золотую медаль с результатом 14.000. Серебряным и бронзовым призерами стали итальянки Мартина Мадджио и Анджела Андреоли. Сестра-близнец Джесики Дженифер Гадирова заняла 15 место с результатом 13.466.
Сестры-близнецы на этом чемпионе Европы в составе сборной Британии завоевали серебряные медали в командном зачете.
В прошлом году Джесика Гадирова завоевала золото в вольных упражнениях на мате на чемпионате Европы в швейцарском Базеле.