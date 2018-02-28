Представлены талисманы Токийских летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Представлены официальные талисманы Токийских летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года.

Как сообщает Report, специальный совет при оргкомитете Игр объявил, что выбрал талисманами фигурки из аниме голубого и розового цвета. Совет опирался на результаты голосования, проведенного с 11 декабря 2017 года по 22 февраля 2018 года среди учеников более 16 тысяч японских школ. Такой способ определения талисмана использовался впервые в истории олимпийского движения.

В общей сложности голоса были отданы за почти две тысячи вариантов талисманов. Из них были отобраны три варианта.

Отметим, что "Токио-2020" пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года, а Паралимпиада – с 25 августа по 6 сентября 2020 года.