Представлены талисманы Олимпиады и Паралимпиады 2026 года в Италии

Горностаи Тина и Мило будут талисманами зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина‑д’Ампеццо.

Горностаи Тина и Мило будут талисманами зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина‑д’Ампеццо.

Как передает Report, этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Их имена являются уменьшительными названиями двух городов‑организаторов Игр.

"Тина, олимпийский талисман, - творческая и практичная натура, которая живет в городе и любит посещать шоу и концерты. Она трепещет перед силой красоты и ее способностью преображаться. Ее характеризует фраза: "Мечтай по‑крупному!"

Паралимпийский талисман Мило - мечтатель. Он любит играть в снегу, а в свободное время изобретает музыкальные инструменты. Несмотря на то, что он родился без лапы, он научился ходить, используя хвост. Его девиз: "Препятствия - это трамплины", - говорится в описании маскотов.

Оргкомитет и министерство образования Италии провели конкурс, в рамках которого учащимся школ предлагалось представить идеи для талисманов. После получения более 1 600 заявок две из них были включены в шорт‑лист и выставлены на голосование.

Олимпийские игры‑2026 пройдут с 6 по 22 февраля, Паралимпийские - с 6 по 15 марта.