Представлена официальная форма одежды IV Игр исламской солидарности

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Официальная форма одежды IV Игр исламской солидарности была представлена общественности.

Как сообщает Report, дизайн формы разработал отдел бренда Операционного комитета Игр исламской солидарности. Их представила профессиональная команда дизайнеров. Формы предназначены для технического персонала, сотрудников и подрядчиков, а также различных рабочих групп. Формы, сшитые для волонтеров и рабочего персонала, имеют одинаковый дизайн и фасон.

Корпоративный директор Операционного комитета Игр исламской солидарности Эльчин Сафаров на презентации отметил, что пошив форм уже начался: "Формы считаются важным атрибутом каждой игры, и одним из главных условий для нас является то, что посредством одежды можно передать общественности атмосферу игр. Каждый, кто будет носить эту форму, помимо того, что станет частью игр, также доведет до мировой общественности лозунг IV Игр исламской солидарности о мире, уважении, равенстве и совершенстве".

В процессе разработки дизайна официальной формы использовались логотип, официальные цвета бренда и элементы Игр Баку-2017.

В комплект формы для Исламиады входят рубашка, кепка, маленький рюкзак и брюки.