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    Представлены маскоты Исламиады

    Их назвали Индже и Джасур

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Представлены официальные маскоты предстоящих в Баку IV Игр исламской солидарности.

    Как сообщает Report, карабахские скакуны не только сыграют важную роль в последующей пропаганде игр, но и будут лицом "Баку-2017".

    Их назвали "Индже" и "Джасур". Они не только будут воодушевлять население к играм как до, так и во время Исламиады, но и создавать настроение настоящего спортивного праздника в центре и регионах.

    Отметим, что уже готова иллюстрация с маскотами Игр, а в скором времени появятся анимационная версия и сувениры, которые безусловно добавят красок Играм исламской солидарности "Баку-2017".

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