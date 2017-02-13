Представлены маскоты Исламиады

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Представлены официальные маскоты предстоящих в Баку IV Игр исламской солидарности.

Как сообщает Report, карабахские скакуны не только сыграют важную роль в последующей пропаганде игр, но и будут лицом "Баку-2017".

Их назвали "Индже" и "Джасур". Они не только будут воодушевлять население к играм как до, так и во время Исламиады, но и создавать настроение настоящего спортивного праздника в центре и регионах.

Отметим, что уже готова иллюстрация с маскотами Игр, а в скором времени появятся анимационная версия и сувениры, которые безусловно добавят красок Играм исламской солидарности "Баку-2017".