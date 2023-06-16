Представлена единая форма азербайджанских спортсменов

На Национальной гимнастической арене была представлена единая форма азербайджанских спортсменов.

На Национальной гимнастической арене была представлена единая форма азербайджанских спортсменов.

Как сообщает Report, в мероприятии принял участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

Отметим, что бело-голубая спортивная форма подготовлена модельером Манзар Гаджиевой.

Министр сказал, что на изготовление формы ушло более года: "Мы провели переговоры с рядом компаний, но не получили положительного результата. Бельгийская компания поддержала нас. Я благодарю спортсменов, которые пришли на презентацию. Они могут гордиться тем, что наш национальный бренд ни в чем не уступает брендам известных компаний. На следующей неделе команда будет выступать в этой форме на Европейских играх в Польше".

Фото: Джавид Османов