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Представлена единая форма азербайджанских спортсменов

Представлена единая форма азербайджанских спортсменов На Национальной гимнастической арене была представлена единая форма азербайджанских спортсменов.
Индивидуальные
16 июня 2023 г. 20:55
Представлена единая форма азербайджанских спортсменов

На Национальной гимнастической арене была представлена единая форма азербайджанских спортсменов.

Как сообщает Report, в мероприятии принял участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

Отметим, что бело-голубая спортивная форма подготовлена модельером Манзар Гаджиевой.

Министр сказал, что на изготовление формы ушло более года: "Мы провели переговоры с рядом компаний, но не получили положительного результата. Бельгийская компания поддержала нас. Я благодарю спортсменов, которые пришли на презентацию. Они могут гордиться тем, что наш национальный бренд ни в чем не уступает брендам известных компаний. На следующей неделе команда будет выступать в этой форме на Европейских играх в Польше".

Фото: Джавид Османов

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan idmançılarının vahid geyim forması təqdim olunub

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