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Представлен официальный сайт Shusha Chess 2022

Представлен официальный сайт Shusha Chess 2022 Представлен официальный сайт Международного шахматного турнира Shusha Chess 2022, организованного совместно Министерством молодежи и спорта, Федерацией шахмат Азербайджана и Управлением государственного заповедника города Шуша.
Индивидуальные
20 сентября 2022 г. 12:26
Представлен официальный сайт Shusha Chess 2022

Представлен официальный сайт Международного шахматного турнира Shusha Chess 2022, организованного совместно Министерством молодежи и спорта, Федерацией шахмат Азербайджана и Управлением государственного заповедника города Шуша.

Как сообщили Report в Федерации, сайт shushachess.az будет знакомить любителей шахмат с актуальной информацией о Международном шахматном турнире на азербайджанском и английском языках.

На сайте представлена информация об истории города Шуша, а также об участниках соревнований. Первый шахматный турнир в Шуше будет транслироваться в прямом эфире на сайте shushachess.az. Все партии будут комментироваться на азербайджанском и английском языках.

Турнир Shusha Chess 2022 пройдет 21-24 сентября.

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Версия на азербайджанском языке Şuşadakı beynəlxalq şahmat turnirinin rəsmi saytı təqdim olunub

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