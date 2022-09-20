Представлен официальный сайт Shusha Chess 2022

Представлен официальный сайт Международного шахматного турнира Shusha Chess 2022, организованного совместно Министерством молодежи и спорта, Федерацией шахмат Азербайджана и Управлением государственного заповедника города Шуша.

Представлен официальный сайт Международного шахматного турнира Shusha Chess 2022, организованного совместно Министерством молодежи и спорта, Федерацией шахмат Азербайджана и Управлением государственного заповедника города Шуша.

Как сообщили Report в Федерации, сайт shushachess.az будет знакомить любителей шахмат с актуальной информацией о Международном шахматном турнире на азербайджанском и английском языках.

На сайте представлена информация об истории города Шуша, а также об участниках соревнований. Первый шахматный турнир в Шуше будет транслироваться в прямом эфире на сайте shushachess.az. Все партии будут комментироваться на азербайджанском и английском языках.

Турнир Shusha Chess 2022 пройдет 21-24 сентября.