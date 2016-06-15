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    ​Представлен дизайн медалей Рио-2016 – ФОТО

    Медаль весит 500 граммов

    Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Представлен дизайн медалей, которые будут вручаться в этом году победителям и призерам Олимпийских и Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, церемония состоялась в рамках специальной пресс-конференции с участием главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

    Сообщается, что изготовлено 2488 медалей - по 812 золотых и серебряных, а также 864 бронзовых.

    Золотая медаль весом 500 грамм изготовлена без использования ртути с соблюдением строгих критериев производства. Серебряные и бронзовые медали на 30% состоят из переработанных материалов. Футляры для хранения медалей изготовлены из дерева Кордия Гоэлда, которое произрастает в Южной Америке.

    Отметим, что Рио-2016 пройдет с 5 по 21 августа. 

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