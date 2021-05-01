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Представительство ООН выразило соболезнования в связи с кончиной Азада Рагимова

Представительство ООН выразило соболезнования в связи с кончиной Азада Рагимова Представительство ООН в Азербайджане выразило соболезнования в связи с кончиной министра молодежи и спорта Азада Рагимова.
Индивидуальные
1 мая 2021 г. 16:14
Представительство ООН выразило соболезнования в связи с кончиной Азада Рагимова

Представительство ООН в Азербайджане выразило соболезнования в связи с кончиной министра молодежи и спорта Азада Рагимова.

Как передает Report, в сообщении на официальной странице Бакинского офиса организации в Facebook говорится:

"Представительство ООН в Азербайджане с горечью встретило известие о кончине министра молодежи и спорта Азербайджанской Республики господина Азада Рагимова и выражает глубокие соболезнования его семье и близким".

Отметим. что Азад Рагимов скончался 30 апреля в больнице в США, где проходил лечение.

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Версия на азербайджанском языке BMT-nin nümayəndəliyi Azad Rəhimovun vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib

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