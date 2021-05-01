Представительство ООН выразило соболезнования в связи с кончиной Азада Рагимова

Представительство ООН в Азербайджане выразило соболезнования в связи с кончиной министра молодежи и спорта Азада Рагимова.

Представительство ООН в Азербайджане выразило соболезнования в связи с кончиной министра молодежи и спорта Азада Рагимова.

Как передает Report, в сообщении на официальной странице Бакинского офиса организации в Facebook говорится:

"Представительство ООН в Азербайджане с горечью встретило известие о кончине министра молодежи и спорта Азербайджанской Республики господина Азада Рагимова и выражает глубокие соболезнования его семье и близким".

Отметим. что Азад Рагимов скончался 30 апреля в больнице в США, где проходил лечение.