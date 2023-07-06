Представительница Азербайджана вышла в финал молодежного чемпионата Европы по борьбе

Представительница Азербайджана Эсра Мамедли вышла в финал чемпионата Европы среди юношей до 15 лет, который стартовал в венгерском Капошваре.

Представительница Азербайджана Эсра Мамедли вышла в финал чемпионата Европы среди юношей до 15 лет, который стартовал в венгерском Капошваре.

Как сообщает Report , спортсменка в весовой категории 46 кг последовательно победила Айлу Кадри из Хорватии, Орсолю Совер из Румынии, Полину Бочкареву из России и Эллу Судько из Беларуси. В финале она встретится с Марией Житовоз из Венгрии.

Назрин Ахмедли, выступающая в весовой категории до 42 кг, встретится в противостоянии за бронзовую медаль с победительницей пары Эмине Айрадж (Турция) – Мария Гкика (Греция).

Выступающая в весовой категории до 58 кг Фидан Бабаева в утешительном поединке сразится с россиянкой Лилией Ермухиной.

Отметим, что утешительные встречи, а также поединки за медали пройдут 7 июля.