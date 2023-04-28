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Представители ряда министерств Азербайджана осмотрели "зеленый пункт" на Baku City Circuit

Представители ряда министерств Азербайджана осмотрели "зеленый пункт" на Baku City Circuit Представители министерств экологии и природных ресурсов, молодежи и спорта и экономики посетили "зеленый пункт", который продвигает экологическую устойчивость на Гран-при Азербайджана Формулы-1.
Индивидуальные
28 апреля 2023 г. 23:51
Представители ряда министерств Азербайджана осмотрели зеленый пункт на Baku City Circuit

Представители министерств экологии и природных ресурсов, молодежи и спорта и экономики посетили "зеленый пункт", который продвигает экологическую устойчивость на Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Как сообщили Report в Операционной компании Baku City Circuit, гости были проинформированы о деятельности маршалов и особенностях, отличающих "зеленый пункт" от других. При этом маршалы поделились мнениями о своем опыте на соревнованиях в Баку.

Участники встречи высоко оценили данную инициативу маршалов и пожелали им успехов в деятельности.

Отметим, что "зеленые маршалы" на 19.2 повороте Baku City Circuit олицетворяют экологическую устойчивость. Они выступают с инициативами, направленными на минимизацию воздействия соревнований на окружающую среду. Кроме того, на посту используется экологически чистое оборудование, а маршалы носят комбинезоны из перерабатываемых материалов.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisində "Yaşıl post"a baxış keçirilib

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