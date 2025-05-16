Представители Министерства молодежи и спорта Турции провели встречи в Баку

Представители Министерства молодежи и спорта Турции провели встречи в Баку

С 12 по 16 мая представители Министерства молодежи и спорта Турции провели ряд встреч в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства молодежи и спорта Азербайджана, встречи состоялись в Федерации дзюдо, Федерации гимнастики , Ассоциации футбольных федераций Азербайджана, Федерации волейбола, а также в Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта.

В ходе встреч обсуждены вопросы подготовки тренеров и спортивного образования.

В рамках визита представители также посетили Центр Гейдара Алиева и Парк военных трофеев.