Представители Министерства молодежи и спорта Турции провели встречи в Баку

С 12 по 16 мая представители Министерства молодежи и спорта Турции провели ряд встреч в Баку.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства молодежи и спорта Азербайджана, встречи состоялись в Федерации дзюдо, Федерации гимнастики , Ассоциации футбольных федераций Азербайджана, Федерации волейбола, а также в Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта.
В ходе встреч обсуждены вопросы подготовки тренеров и спортивного образования.
В рамках визита представители также посетили Центр Гейдара Алиева и Парк военных трофеев.