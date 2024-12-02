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Представители Международного союза конькобежцев посетят Азербайджан

Представители Международного союза конькобежцев посетят Азербайджан 14:25
Индивидуальные
2 декабря 2024 г. 14:39
Представители Международного союза конькобежцев посетят Азербайджан

Представители Международного союза конькобежцев (ISU) приедут в Азербайджан для оценки подготовки к Гран-при по фигурному катанию среди юниоров, который пройдет в Баку в 2025 году.

Об этом Report сообщила генеральный секретарь Федерации зимних видов спорта Азербайджана Гюнель Бадалова.

Она сказала, что подготовка к Гран-при продолжается:

"В 2025 году в Баку пройдет турнир Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. В связи с этим была изучена существующая инфраструктура. Мы должны решить вопросы, требующие доработки и улучшения. Перед Гран-при представители Международного союза конькобежцев должны приехать с инспекцией. В апреле мы планируем провести внутренние соревнования. В настоящее время ведется работа по обоим турнирам", - сказала Бадалова.

Отметим, что Гран-при, который пройдет 24-27 сентября 2025 года, станет первым в истории фигурного катания Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq Konkisürmə Birliyinin nümayəndələri Azərbaycana gələcək

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