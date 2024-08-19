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Представители Азербайджана завоевали 8 медалей на соревнованиях в Москве

Представители Азербайджана завоевали 8 медалей на соревнованиях в Москве Представители Азербайджана завоевали 8 медалей на I Всемирных корпоративных играх в столице России Москве.
Индивидуальные
19 августа 2024 г. 10:43
Представители Азербайджана завоевали 8 медалей на соревнованиях в Москве

Представители Азербайджана завоевали 8 медалей на I Всемирных корпоративных играх в столице России Москве.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства молодежи и спорта, команды, состоящие из сотрудников различных госучреждений, представляющих Азербайджан, завершили соревнования с 3 золотыми, 3 серебряными и 2 бронзовыми медалями.

Сотрудница AZAL Фидан Агашиева и сотрудник Министерства цифрового развития и транспорта Анар Расулов ​​завоевали золотые медали в шахматном турнире. Еще одну золотую медаль завоевала команда Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), представляющая Азербайджан на соревнованиях по волейболу.

Сотрудница Госнефтекомпании SOCAR Светлана Каюмова заняла второе место по настольному теннису. В смешанных командных соревнованиях по этому виду спорта пара в составе Али Байрамова (МЧС) и Светланы Каюмовой (SOCAR) была удостоена серебряной медали.

Мужская команда МЧС по баскетболу в финале А соревнований завоевала бронзовую медаль. Женская баскетбольная сборная (AZAL) в финале B завоевала серебряную медаль, а женская волейбольная команда (SOCAR) - бронзовую.

Отметим, что I Всемирные корпоративные игры прошли 17-18 августа.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan təmsilçiləri Moskvada keçirilən beynəlxalq yarışda 8 medal qazanıblar

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