Представители Азербайджана завершили "Мингячевирскую регату" с 24 медалями

Представители Азербайджана завоевали еще 13 медалей на международном турнире по гребле, каяку и каноэ "Мингячевирская регата-2024", завершив соревнования с 24 медалями.

Представители Азербайджана завоевали еще 13 медалей на международном турнире по гребле, каяку и каноэ "Мингячевирская регата-2024", завершив соревнования с 24 медалями.

Как передает сотрудник Report из Мингячевира, пара Азер Ильясов - Тунар Мамедзаде завоевала золотую медаль в соревнованиях спортсменов 2008-2009 гг. р. по академической гребле на дистанции 1500 метров.

Амиль Рамазанов (2006-2007) завоевал серебряную медаль в соревновании на каяках на дистанции 1000 метров.

Среди спортсменов 2008-2009 гг. р. в соревнованиях по каякингу пара Нияз Меликов - Эмиль Зейналов завоевала серебряную медаль, а пара Гияс Ахмедов - Субхан Гасанов - бронзовую.

В академической гребле (2006-2007) пары Нурлан Пашаев - Джахангир Мамедли, Сабит Абдуллаев - Фикрет Гасанов, Магомед Нифтуллаев - Неймат Гасанов заняли соответственно первые три места.

В соревнованиях на каяке на дистанции 200 метров (2008-2009) пара Гияс Ахмедов - Субхан Гасанов завоевала золото, Иван Воробьянский - Гусейн Гасанов и Ваджиб Бабаев - Шахин Исаев - серебряные медали.

Пара Ибрагим Мамедзаде - Эльмир Тарвердиев (2010-2011) заняла третье место в соревнованиях на каяках.

В академической гребле на дистанции 1000 метров (2010-2011) Магомед Гасанов - Рауль Шамилов завоевали серебро, Юсиф Алиев - Руслан Фараджев - бронзу.

Отметим, что ранее наши спортсмены завоевали на регате 11 наград.