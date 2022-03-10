Азербайджанские гимнасты вышли в финал Чемпионата мира в Баку

Азербайджанские гимнасты Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев, выступающие в составе мужской пары, на Чемпионате мира по акробатической гимнастике в Баку прошли в финал темпового упражнения в финал чемпионата мира по акробатической гимнастике к Баку.

Азербайджанские гимнасты Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев, выступающие в составе мужской пары на Чемпионате мира по акробатической гимнастике в Баку, прошли в финал темпового упражнения.

Как сообщает Report, они стали пятыми, набрав 26,600 балла.

Финал состоится 12 марта.

Отметим, 10-13 марта в Национальной арене гимнастики в Баку проходит Чемпионат мира по акробатической гимнастике. В чемпионате принимают участие 170 гимнастов из 17 стран мира. На соревнованиях гимнасты в составе женских, смешанных и мужских пар, женских и мужских групп представляют балансовые, темповые и комбинированные упражнения.

На 28-м Чемпионате мира по акробатической гимнастике Азербайджан в составе мужской пары представляют чемпионы Европы среди юниоров Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев, в составе смешанных пар - победители международных турниров Сабир Агаев и Мехрибан Саламова, а также серебряные и бронзовые призеры чемпионата Европы Агасиф Рагимов и Разия Сеидли.