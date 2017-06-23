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    Представители АФА и президент Молдовы побывали на паддоке "Формулы-1"

    Исполнительный директор Formula One Group Чейз Кэри (Chase Carey) выразил признательность за созданные условия

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Президент Автомобильной федерации Азербайджана (АФА) Анар Алекперов и вице-президент федерации Мадат Гулиев в первый день гонок "Формулы-1", проводимых в Баку, побывали в паддоке "Формулы-1", поинтересовались подготовкой к гонкам, осмотрели гаражи команд-участников.

    Как сообщили Report в федерации, они также ознакомились с работой международных судей и команды, управляющей соревнованиями.

    Исполнительный директор "Formula One Group" Чейз Кэри (Chase Carey) на встрече с официальными лицами АФА выразил признательность за созданные условия и отметил высокий уровень организации мероприятия.

    Затем находящийся с официальным визитом в Азербайджане президент Молдовы Игорь Додон, министр молодежи и спорта Азад Рагимов, президент АФА Анар Алекперов и вице-президент федерации Мадат Гулиев посмотрели первый свободный заезд Гран-при Азербайджана.

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