Представители АФА и президент Молдовы побывали на паддоке "Формулы-1"

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Президент Автомобильной федерации Азербайджана (АФА) Анар Алекперов и вице-президент федерации Мадат Гулиев в первый день гонок "Формулы-1", проводимых в Баку, побывали в паддоке "Формулы-1", поинтересовались подготовкой к гонкам, осмотрели гаражи команд-участников.

Как сообщили Report в федерации, они также ознакомились с работой международных судей и команды, управляющей соревнованиями.

Исполнительный директор "Formula One Group" Чейз Кэри (Chase Carey) на встрече с официальными лицами АФА выразил признательность за созданные условия и отметил высокий уровень организации мероприятия.

Затем находящийся с официальным визитом в Азербайджане президент Молдовы Игорь Додон, министр молодежи и спорта Азад Рагимов, президент АФА Анар Алекперов и вице-президент федерации Мадат Гулиев посмотрели первый свободный заезд Гран-при Азербайджана.