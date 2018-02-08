Представитель WADA: Работы, проделанные AMADA в короткие сроки, удивили нас в хорошем смысле слова

© Report/ Firi Salim

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в министерстве молодежи и спорта состоялся брифинг с участием представителя Всемирного антидопингового агентства (WADA) Рафаля Пиекота и директора Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA) Шафаг Гусейнли.

Как сообщает Report, Ш.Гусейнли представила польского эксперта представителям СМИ, сообщив о целях его визита. Она отметила, что представители WADA подготовят отзыв по итогам проведенных в Азербайджане встреч: “Свой отзыв они отправят и нам, и проинформируют другие страны о степени формирования в Азербайджане антидопинговой политики, ее развитии и проделанных за год работах”.

Р.Пиекота отметил, что это совместный визит Антидопинговой конвенции Совета Европы и WADA. Он выделил, что работы, проделанные в антидопинговой сфере Азербайджана за один год, высоко оцениваются: “Цель визита в мониторинге антидопинговой политики в Азербайджане и проведение обсуждений. В период пребывания здесь мы провели встречи во многих государственных структурах: Национальном олимпийском комитете, министерстве молодежи и спорта, Государственном таможенном комитете, Государственной пограничной службе, министерстве здравоохранения, а также с председателем комитета молодежи и спорта Милли меджлиса Фуадом Мурадовым. Остались очень довольны встречами. Мы высоко оцениваем работы, проделанные в антидопинговой сфере Азербайджана за 1 год. Свое мнение о наблюдениях мы выскажем в мае во время встречи в Совете Европы. Работы, проделанные AMADA в короткие сроки, удивили нас в хорошем смысле слова. За короткий срок достигнуты очень хорошие результаты”.