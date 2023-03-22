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Представитель НОК принял участие в семинаре для спортивных директоров ANOC

Представитель НОК принял участие в семинаре для спортивных директоров ANOC Директор спортивного управления Национального олимпийского комитета (НОК) Азербайджана Гасанага Рзаев принял участие в прошедшем в столице Иордании Аммане II семинаре для спортивных директоров Ассоциации национальных олимпийских комитетов (ANOC).
Индивидуальные
22 марта 2023 г. 15:37
Представитель НОК принял участие в семинаре для спортивных директоров ANOC

Директор спортивного управления Национального олимпийского комитета (НОК) Азербайджана Гасанага Рзаев принял участие в прошедшем в столице Иордании Аммане II семинаре для спортивных директоров Ассоциации национальных олимпийских комитетов (ANOC).

Как сообщили Report в НОК, на семинаре были обсуждены проблемы, возникшие на летних олимпийских играх Токио-2020 и зимних олимпийских играх Пекин-2022.

Обсуждения охватили такие вопросы, как аккредитация, размещение, взаимоотношения спортсменов и тренеров вне игр, обеспечение их безопасности и пр.

Также на семинаре прозвучали предложения об усилении сотрудничества между национальными олимпийскими комитетами и федерациями, осуществлении совместной деятельности со спортсменами и тренерами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMOK rəsmisi ANOC-un idman direktorlarının seminarında iştirak edib

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