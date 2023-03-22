Представитель НОК принял участие в семинаре для спортивных директоров ANOC

Директор спортивного управления Национального олимпийского комитета (НОК) Азербайджана Гасанага Рзаев принял участие в прошедшем в столице Иордании Аммане II семинаре для спортивных директоров Ассоциации национальных олимпийских комитетов (ANOC).

Директор спортивного управления Национального олимпийского комитета (НОК) Азербайджана Гасанага Рзаев принял участие в прошедшем в столице Иордании Аммане II семинаре для спортивных директоров Ассоциации национальных олимпийских комитетов (ANOC).

Как сообщили Report в НОК, на семинаре были обсуждены проблемы, возникшие на летних олимпийских играх Токио-2020 и зимних олимпийских играх Пекин-2022.

Обсуждения охватили такие вопросы, как аккредитация, размещение, взаимоотношения спортсменов и тренеров вне игр, обеспечение их безопасности и пр.

Также на семинаре прозвучали предложения об усилении сотрудничества между национальными олимпийскими комитетами и федерациями, осуществлении совместной деятельности со спортсменами и тренерами.