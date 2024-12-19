Представитель НОК: На Генассамблее ISSA как образцовые были отмечены соревнования в Баку

На 13-ой Генассамблее Спортивной ассоциации исламской солидарности (ISSA) в столице Албании Тиране были поставлены в пример соревнования, проводимые в Баку.

На 13-ой Генассамблее Спортивной ассоциации исламской солидарности (ISSA) в столице Албании Тиране в качестве хорошего примера были отмечены соревнования, проведенные в Баку.

Об этом сообщил Report директор департамента внешних связей Национального олимпийского комитета (НОК) Анар Багиров.

По его словам, организованные в Азербайджане Игры исламской солидарности получают высокую оценку практически на каждом мероприятии организации: "Всегда подчеркивается, что лучшие соревнования с точки зрения организации прошли в свое время в Баку. Игры исламской солидарности 2017 года приводятся в качестве примера".

Директор рассказал о новой стратегии ISSA, которая была представлена на Генассамблее: "Была разъяснена стратегия работы организации со странами и национальными олимпийскими комитетами, затрагивались вопросы организации Игр исламской солидарности. Участники были проинформированы о VI Играх исламской солидарности, которые пройдут в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в 2025 году. Согласно решению, VI Игры исламской солидарности пройдут с 7 по 21 ноября 2025 года по 13 олимпийским, 4 неолимпийским, 3 паралимпийским и 1 национальному виду спорта".

По словам Багирова, на соревнованиях в Саудовской Аравии Азербайджан будет представлен на них большим количеством спортсменов.

"Как вариант для времени проведения игр обсуждался и октябрь, однако в это время в Саудовской Аравии очень жарко. Чемпионат мира по футболу 2034 года, который пройдет в этой стране, также запланирован на зимние месяцы".